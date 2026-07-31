Перша леді США Меланія Трамп уже впʼяте посприяла поверненню додому українських дітей.

Про це повідомили у Білому домі.

У повідомленні Білого дому зазначають, що Меланія Трамп допомогла возз’єднати «чергову групу українських та російських дітей». Водночас там не вказують, з яких регіонів ці діти, скільки їм років, і за яких умов вони опинилися далеко від своїх родин.

«Хоча дипломатія та розбудова миру важливі для цих зусиль, їх перевершує наша колективна здатність ставити дітей вище міжнародних суперечок. Кожне возз’єднання є нагадуванням про те, що співчуття, гідність і сім’я можуть вийти за межі навіть найтемніших часів: війни», – заявила Меланія Трамп.

Вона додала, що разом з її представником продовжує працювати з урядами Росії та України, щоб безпечно повернути дітей до їхніх сімей та громад.

Нагадаємо, в квітні Меланія Трамп заявила про повернення з росії сімох викрадених українських дітей