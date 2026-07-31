Кабінет міністрів затвердив порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів “Оберіг”. Документ визначає механізм внесення, оновлення, перевірки та виправлення даних, а також способи отримання інформації з реєстру.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Кабінет Міністрів України визначив порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів Оберіг.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні Уряду.

Затверджений документ визначає, як дані потрапляють до реєстру Оберіг, як їх оновлювати, перевіряти, а за потреби – виправляти.

Як дані про людину вносять до реєстру Оберіг

Інформацію до Оберегу мають внести протягом п’яти робочих днів після її надходження.

Це відбувається або автоматично (через обмін з іншими державними системами, реєстрами та базами даних), або вручну (на підставі інформації від самої людини, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів освіти, ТЦК та СП і військових частин).

Оновлення та перевірка інформації в реєстрі Оберіг

Актуалізація відомостей у системі здійснюється або в автоматичному режимі завдяки обміну з іншими державними системами, або вручну уповноваженими на це працівниками.

Будь-яка інформація, яку особа надає особисто, обов’язково проходить перевірку та зіставляється з уже наявними в Реєстрі даними.

Виправлення помилок в Оберегу

Уточнення або виправлення недостовірної інформації в реєстрі Оберіг можливе в автоматичному режимі або за зверненням особи.

Для коригування даних слід подати заяву до органу ведення Реєстру, у якому людина перебуває на військовому обліку. Якщо неправильні дані вніс інший орган, звертатися потрібно саме до нього.

Якщо помилка надійшла з іншої державної системи, її виправляють на підставі уточненої інформації від відповідного державного органу.

Дізнатися інформацію про себе в Оберегу можна безкоштовно трьома способами:

через Резерв+;

через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, якщо є технічна можливість;

подавши письмовий запит до районного або міського ТЦК та СП чи його відділу, в якому людина перебуває на обліку.

Раніше Міноборони детально розповідало, як працює реєстр Оберіг.