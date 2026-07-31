Президент США Дональд Трамп висловив сумнів щодо того, чи США нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot, хоча раніше підтверджував, що це зроблять.

Про це Трамп сказав у телефонному інтерв’ю для Financial Times, передає Громадське.

За його словами, ракети до Patriot «це справді надзвичайна зброя» і «ми маємо бути трохи обережними щодо того, кому надаємо ліцензію». Тож він «не впевнений», чи надасть Вашингтон Україні ліцензію, хочі і додав, що це питання ще розглядають.

Також Трамп заявив, що зараз його увага зосереджена на припиненні російсько-української війни. Найближчими днями, мовляв, двоє його спеціальних представників Джаред Кушнер і Стів Віткофф уперше відвідають Україну.

«Якщо говорити зовсім просто, ми хочемо, щоб війна росії проти України закінчилася. Мене не цікавлять ракети. Ми прагнемо миру», — каже американський президент.