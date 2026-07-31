Про це президент США Трамп повідомив у своїй соцмережі.

-Сьогодні Рада миру досягла ІСТОРИЧНОЇ угоди про ПОВНЕ РОЗЗБРОЄННЯ ХАМАС та всіх інших збройних угруповань у Секторі Ґази. Це величезний крок до тривалого МИРУ та БЕЗПЕКИ.

Ця угода є критично важливим кроком до того, щоб Сектором Ґази нарешті керував новий палестинський уряд, який тісно співпрацюватиме з Радою миру, допомагаючи палестинському народові.



Водночас Ізраїль матиме безпеку, на яку заслуговує, а Сектор Ґази більше не використовуватиметься як база для терористичних атак.



Це важлива віха у реалізації 20-пунктного плану Трампа. Угоду втілюватимуть ретельно структурованими етапами. У міру завершення роззброєння ізраїльські сили відступатимуть, а Міжнародні стабілізаційні сили працюватимуть разом із новою палестинською поліцією, щоб узяти на себе відповідальність за безпеку Сектора Ґази для його жителів і сусідів.



Рік тому вирувала жорстока війна, тривала гуманітарна криза, а заручників утримували в жорстокому полоні. Ми досягли історичного прогресу, але попереду ще багато роботи.



Я хочу подякувати посередникам — Єгипту, Катару та Туреччині — за їхні важливі зусилля, а особливо моїй видатній команді, чия невтомна робота зробила можливим цей історичний прорив.



Загрозі, що виникла із Сектора Ґази 7 жовтня, НЕ дозволять виникнути знову!



Згідно з цією угодою, Сектор Ґази нарешті перейде під контроль нового палестинського уряду, який служитиме своєму НАРОДОВІ.



ВІТАЮ ВСІХ ІЗ ЦІЄЮ ДИВОВИЖНОЮ ПОДІЄЮ, ЯКОЇ, ЯК УСІ КАЗАЛИ, НІКОЛИ НЕ ВДАСТЬСЯ ДОСЯГТИ!”.