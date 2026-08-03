Про це експосол України у США Ольга Стефанішина повідомила у соцмережах.

-Сьогодні я ухвалила рішення скласти повноваження Посла України у Сполучених Штатах Америки.

Це моє власне рішення, продиктоване особистими обставинами, про які йшлося раніше.

Представляти Україну у Вашингтоні тоді, коли вона веде війну за своє існування, було найбільшою честю в моєму житті. Як раніше було честю відкривати Україні шлях до Європейського Союзу на посаді Віцепрем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції, просувати реформи у сфері правосуддя на посаді Міністра юстиції. Я вдячна Президентові України Володимиру Зеленському за цю довіру і можливості. Розраховую на його розуміння та підтримку цього рішення.

Для мене важливо ухвалювати такі рішення самостійно, тим паче що основні пункти плану, з яким я приїхала, виконано. Виділю три речі.

Ми наростили постачання американської зброї та втримали підтримку саме тоді, коли політичне середовище у Вашингтоні змінювалося не на нашу користь. Ми закріпили цю підтримку в законах, які переживуть будь-яку зміну адміністрації. І, головне, ми змінили саму роль України: з країни, якій допомагають, на країну, в яку інвестують і чиї технології купують.

Зроблене командою вписане в закони і в самі відносини між нашими державами, а отже не залежить від того, хто обіймає посаду – далі лише робота над глибшим посиленням наших позицій.

Щодо запитань, які останнім часом лунають у медіа. Я прокоментую їх окремо й публічно ближчим часом.

Дякую команді Посольства, МЗС й усім, з ким ми працювали пліч-о-пліч ці роки. Дякую і тим, хто всі ці місяці стежив за мною уважніше, ніж за власними справами: здорова недовіра до влади робить і владу, і країну сильнішими.

Я продовжу працювати для України та нашої перемоги там, де буду корисною, – написала Стефанішина.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Стефанішину – вона вже не посол України в США

Нагадаємо, буквально кілька днів назад Стефанішина заявила, що Зеленський не просив її про відставку, і вона сама хоче залишитися послом в США