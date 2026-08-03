Центральний районний суд м. Миколаєва ухвалив рішення у справі про масштабне порушення митних правил при експорті сільськогосподарської продукції.



Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на справу № 490/4553/25.



Як вбачається з матеріалів справи, у період з серпня по листопад 2021 року ТОВ «ЕРСА ГРУП», керівником якого на той час був громадянин Мельник Михайло Леонідович, здійснювало митне оформлення великих партій продукції. Мова йде про сиру нерафіновану соняшникову олію та соняшниковий шрот загальною вагою понад 60,7 мільйона кілограмів (60 756 928 кг), загальна вартість яких за документами становила 1 258 956 186 грн 38 коп.



Продукцію вивезли за межі України морським транспортом. Як підставу для митного оформлення декларанти подали контракти та інвойси, згідно з якими покупцем виступала угорська компанія «Borko Trade Hungary Kft».

Під час перевірки автентичності поданих документів митні органи України звернулися по допомогу до міжнародних правоохоронних каналів. Відповіді органів Угорщини та Чеської Республіки виявили суттєві розбіжності:

1. Банківські рахунки угорської фірми-покупця, вказані у контрактах, були закриті ще у квітні 2021 року — тобто задовго до підписання угод та початку експорту.

2. Чеський громадянин, який у документах значився директором «Borko Trade Hungary Kft» та підписував контракти, фактично був усунений з посади керівника компанії ще у жовтні 2020 року.



У ході опитування чеськими правоохоронцями номінальний директор розповів, що ніколи не керував діяльністю цієї компанії. За його словами, у 2020 році малознайомий громадянин України попросив його допомогти відкрити фірму та рахунок в Угорщині. Чех погодився і підписав низку документів угорською мовою, якої не розумів. Він підтвердив, що не підписував жодних контрактів на постачання олії з ТОВ «ЕРСА ГРУП» та не знав про рух коштів.



З огляду на це суд дійшов висновку, що подані документи містили неправдиві дані та були підробленими.

Оскільки особа, що притягається до відповідальності, протягом року вже була визнана винною у порушенні митних правил (за ч. 1 ст. 483 МК України згідно з рішенням Шевченківського суду столиці у 2024 році), суд кваліфікував його дії за ч. 2 ст. 483 Митного кодексу України (повторне правопорушення).



Мельник Михайло Леонідович на судові засідання не з’явився, хоча був належним чином повідомлений про дату та час слухання, тому справу розглянули за його відсутності на основі наявних доказів.



15 липня 2026 р. суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. визнав громадянина винним та призначив такі стягнення:

штраф у розмірі 200 відсотків вартості товарів — 2 517 912 372 грн 76 коп.;

стягнення вартості товарів (оскільки конфіскувати саму олію та шрот фізично неможливо через їх вивезення за кордон) — 1 258 956 186 грн 38 коп.



Загальна сума, яку екскерівник має сплатити на користь держави, становить понад 3,77 мільярда гривень.

Як повідомляло Інше ТВ, Нелегальний експорт соняшникової олії: миколаївські митники виявили понад 1,5 тис. тонн за фіктивними документами