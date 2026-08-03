Після завершення робіт, які проводило МКП «Миколаївводоканал», з 4 серпня трамвайні маршрути №7 та №10 відновлюють роботу та курсуватимуть за звичними маршрутами.

Про це повідомили в КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

Маршрут №1 продовжує здійснювати перевезення за тимчасово зміненою схемою руху: Яхт-клуб – Широка Балка через вул. Ігоря Бедзая та ринок «Колос».

Нагадуємо, актуальний розклад руху трамваїв і тролейбусів завжди доступний на офіційному сайті КП «Миколаївелектротранс».

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві через спеку трамвайні рейки «захвилювалися» (ФОТО)