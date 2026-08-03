Цього тижня на енергетику Угорщини очікують найскладніший період за десятки років, заявив прем’єр країни. Це пов’язано зі спекою та зупинкою АЕС, яку нема чим охолоджувати через низький рівень води в Дунаї. З цієї ж причини військовим в Румунії довелося підривати скелю, аби забезпечити більший приплив води до своєї АЕС, повідомляє ВВС.

Перед цим із закриттям АЕС в умовах надзвичайно спекотного літа довелося зіткнутися і Франції, де ядерна енергетика є основою виробництва електрики в країні.

Минулого тижня, коли температура у Європі знову сягнула 40С, французка державна енергетична компанія Electricite de France SA була змушена зупинити Golfech-2 – атомну електростанцію на півдні Франції. Це стало черговим відключенням ядерних реакторів в країні за це пекельне літо, – наразі довелося повністю зупинити три енергоблоки, тоді як ще 8 працюють на зниженій потужності.

Ці відключення мають і свою ціну, – вартість електрики у вечірні години стрибнула до рекордного рівня – 200 євро за МВт/год, якщо не враховувати енергетичну кризу у Європі після початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, пише Bloomberg.

Критичні дні для Угорщини

Тоді як попит на електрику під час спеки зростає, рівень води в річках, які слугують природними охолоджувачами для реакторів АЕС, стрімко падає.

Брак води також став причиною зупинки і АЕС Paks в Угорщині, яку нема чим охолоджувати через рекордне обміління Дунаю.

“Ми стоїмо перед найскладнішими п’ятьма днями попереду. Завтра (з понеділка. – Ред.) станція Пакш не генеруватиме електроенергію, а попереду найспекотніші дні з температурою 40 градусів”, – заявив прем’єр-міністр Петер Мадяр у відеозверненні у Facebook.

Пізніше Мадяр уточнив, що рішення про повну зупинку АЕС ухвалить керівництво станції відповідно до суворого протоколу безпеки. Це станеться вперше за понад 40-річне існування АЕС.

Єдина в Угорщині АЕС обладнана чотирма реакторами російського виробництва потужністю 2 гігавати і забезпечує близько половини електроенергії країни. Наприкінці минулого тижня вона працювала на 10% потужності, пише Reuters.

Підпис до фото,За це спекотне літо одна із найбільших європейських річок – Дунай – настільки обміліла, що води не вистачає для охолодження двох реакторів єдиної в Угорщині АЕС

За словами Мадяра, через кризову ситуацію на енергоринку можливі обмеження, проте наразі завдяки добровільному скороченню попиту від споживачів – домогосподарств та підприємств – у відключеннях немає потреби.

А міністр енергетики Іштван Капітань повідомив, що серед компаній, які скорочують споживання електроенергії, – угорська енергетична група MOL, південнокорейський виробник батарей Samsung SDI, преміальний бренд Volkswagen Audi та японський постачальник автозапчастин Denso.

За оцінкою заступника голови угорської правлячої партії “Тиса” Марка Раднаї, криза може коштувати Угорщині 315-630 мільйонів доларів через стрімке зростання цін на імпортовану електроенергію.

Контрольований підрив у Румунії

Через низький рівень води в Дунаї румунський оператор АЕС Nuclearelectrica також повідомляв про намір зупинити другий енергоблок АЕС Cernavodă після відключення першого реактора тиждень тому

АЕС “Чернаводе” має два енергоблоки потужністю по 706 МВт, які забезпечують до чверті виробництва електроенергії Румунії.

Підпис до фото,Для контрольованого вибуху, який має забезпечити АЕС більшою кількістю води з Дунаю, міністерство оборони Румунії залучило понад 100 військових, 16 одиниць техніки та водолазів

Аби спрямувати більше води з Дунаю для охолодження реакторів станції, 3 серпня військові застосували контрольований вибух та підірвали скелю Пиржоая, аби збільшити приплив води до головного русла та знизити ризики для роботи АЕС.

Уряд Румунії запровадив загальнонаціональний стан надзвичайної ситуації на серпень та закликав великих споживачів добровільно зменшити використання електрики у вечірні пікові години.

У понеділок Nuclearelectrica заявила, що почала закуповувати електроенергію з України за сприяння молдовської компанії Energocom.

Як утримати енергосистему в Україні

Через аномальну спеку цього тижня зі збільшенням споживання електроенергії може зіштовхнутися і Україна, при чому одразу на 1 ГВт (що в середньому дорівнює обсягу виробництва на одному блоці АЕС).

Про це наприкінці минулого тижня попередив перший віцепрем’єр та міністр енергетики Денис Шмигаль.

У дописі в соцмережах урядовець повідомив, що на нараді з керівництвом “Укренерго”, “Енергоатому”, “Укргідроенерго”, “Нафтогазу” та НКРЕКП обговорили, “як утримати баланс в енергосистемі під час пікового навантаження”.

Після руйнування Росією левової частки української теплоенергетики, головний тягар забезпечення економіки та населення електрикою несуть українські АЕС.

Нині Україна контролює три АЕС, що мають 9 енергоблоків сумарною потужністю до 8 ГВт. Наразі рівень води у річках, на яких стоять українські АЕС, достатній. Проте на літній період традиційно припадають ремонти атомних блоків.

За інформацією Дениса Шмигаля, для того, аби забезпечити стабільну роботу енергосистеми, у міненерго вже вирішили:

скоригували графіки ремонтів на об’єктах генерації, зокрема на енергоблоках атомних станцій,

максимально задіють доступну генерацію всередині країни – передусім додаткову газову та наявні потужності теплових станцій,

готують рішення про збільшення обсягів імпорту електроенергії та стимулюють бізнес купувати імпортований струм для власних потреб.

“Розраховуємо, що ці та додаткові заходи забезпечать потреби споживачів у повному обсязі”, – зазначив Денис Шмигаль.

Підпис до фото,За інформацією “Нафтогазу”, від початку року Росія понад 250 разів завдавала ударів по об’єктах компанії

Втім, кожен із запропонованих урядом заходів має свої слабкі місця.

Ремонти на АЕС, зокрема, і профілактичні, потрібні з огляду на те, яке навантаження несуть на собі атомні станції, забезпечуючи понад половину електрики країни (а у пікові години – до 60-70%), на тлі руйнування Росією левової частки теплоенергетики.

Це також важливо через те, що наступна зима може виявитися ще складнішою, ніж попередня. Про це вже попередив президент Зеленський, який саме цим пояснив потребу у призначенні нового прем’єра, Сергія Корецького, який перед тим очолював “Нафтогаз”.

Залучення вцілілої, відремонтованої чи нововстановленої газової генерації натикається на удари Росії по об’єктах газовидобутку та потребі накопичувати запаси палива на зиму. За інформацією “Нафтогазу”, від початку року Росія понад 250 разів завдавала ударів по об’єктах компанії.

Збільшення імпорту електрики може виявитися досить складним завданням на тлі того, як зросли ціни на електрику у Європі і того, що до імпорту електрики можуть вдатися західні сусіди України на тлі власних енергетичних криз.

Водночас “Укренерго” готується і до можливого застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу, якщо навантаження на мережу виявиться критичним.

Енергетики вчергове закликали ощадливо споживати електроенергію у пікові години – з 16:00 до 23:00.