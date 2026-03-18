Порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України задокументовано митними органами під час здійснення контролю зовнішньоекономічної операції.

Йдеться про експорт значної партії товару – понад 1,5 тис. тонн соняшникової олії загальною вартістю понад 1,25 млн доларів США, повідомляють в Південній митниці.

У ході перевірки встановлено, що документи, подані для митного оформлення, містили недостовірні відомості. Зокрема, зазначена як керівник компанії-отримувача особа не підписувала зовнішньоекономічний контракт та не здійснювала діяльності від імені цього підприємства.

Таким чином, дії посадової особи були спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання документів із неправдивими даними.

За результатами розгляду справи суд визнав керівника підприємства винним у вчиненні правопорушення.

На правопорушника накладено штраф у розмірі понад 15,3 млн гривень, а також застосовано стягнення вартості товару – понад 30,6 млн гривень.

