У Центральному районному суді м.Миколаєва розглянуто справи про порушення митних правил, складені стосовно 45-річного мешканця Тернопільської області.

Судовий розгляд здійснювався суддею Володимиром Лященком, повідомили в пресслужбі Центрального районного суду м.Миколаєва.

Судом встановлено, що впродовж травня-червня 2023 року чоловік , ввозив з території ЄС позашляховики виробництва Німеччини, Японії, Південної Кореї та США, які заявляв як гуманітарну допомогу. Всього було завезено п’ять автомобілів.

Для митного оформлення чоловік подавав, серед іншого, листи-звернення командирів військових частин, яким начебто мали передати автівки. Автомобілі оформлювались, як гуманітарна допомога в умовах воєнного стану без оподаткування та застосування заходів нетарифного регулювання.

Водночас, згідно відповідей зазначених військових частин, ними не направлялись вищезазначені листи-звернення, автомобілі до них не надходили, і в них немає відомостей стосовно особи, яка ввозила автівки.

Також судом встановлено, що зазначені позашляховики не зареєстровані за жодною військовою частиною, а листи-звернення від командирів військових частин були підробленими.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд визнав чоловіка винним у вчиненні адіміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 КУпАП та постановив накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у сумі 76 944 грн з конфіскацією п’яти зазначених позашляховиків.

