Жителя Доманівки правоохоронці затримали у процесуальному порядку одразу після збуту автоматичної зброї та повідомили йому про підозру. Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Викрили протиправну діяльність фігуранта поліцейські відділення поліції №2 Вознесенського районного управління за процесуального керівництва Первомайського відділу Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

У ходу реалізації оперативної інформації та після проведення комплексу слідчих і оперативних заходів правоохоронці задокументували факт незаконного збуту зброї чоловіком.

Фігуранта слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На місці події поліцейські вилучили автомат та грошові кошти, отримані зловмисником від незаконного продажу. Вилучену зброю направили на проведення відповідної експертизи.

За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Правоохоронці встановлюють шляхи надходження зброї до фігуранта.

Триває досудове розслідування.

