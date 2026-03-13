Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на важливості прозорості та необхідності вирішення питання відновлення роботи нафтопроводу “Дружба” та виконання зобов’язань щодо надання Україні позики в 90 млрд євро.

“Перш за все, треба, щоб усе було прозоро. І те, що ми чуємо від Єврокомісії є позитивним.. тобто має бути прозорість, швидкість, відновлення. Але це одна тема. А рішення щодо 90 млрд євро позики було прийнято.. ми повинні дотримуватися наших домовленостей. І саме над цим ми будемо працювати наступні дні й тижні”, – сказав він на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, передає Інтерфакс-Україна.

Макрон наголосив, що розділяє дві ці теми: щодо “Дружби” та розблокування позики для України.

“Я розділяю дві теми, і я рішуче хочу вирішити обидві. Ми повинні дотримати нашого слова щодо позики на 90 млрд в умовах, які були вирішені в грудні, тоді як “Дружба” повинна бути відреставрована, і все це має бути зроблено дуже прозоро”, – підкреслив Макрон.

