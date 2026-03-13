Сьогодні, 13 березня, президент України Володимир Зеленський преребуває з візитом у Франції. У Єлисейському палаці відбулася двостороння зустріч із французьким лідером Емманюелем Макроном, а потім спульна пресконференця.

На спільному виході до преси президент Франції Еммануель Макрон запевнив у продовженні непохитної підтримки України, незважаючи на те, що увага світу зараз прикута до подій в Ірані.

“В той час, коли погляди багатьох спрямовані на Іран, цей візит президента Володимира Зеленського має для мене особливе значення. Він дозволяє мені наголосити, що ніщо не відверне нашу увагу від України, яка вже понад 4 роки з надзвичайною наполегливістю та мужністю протистоїть агресії рф”, – цитує Макрона Інтерфакс-Україна.

Макрон запевнив, що Франція продовжить підтримувати Україну.

“Наша підтримка не ослабне”, – заявив французький лідер.

За його словами, нинішня динаміка “свідчить про потрійну поразку Москви: стратегічну, економічну, моральну”.

“Можливо, РФ думає, що війна в Ірані дасть їй певну передишку, але вона помиляється”, – заявив Макрон.

Президент Зеленський заявив, що рішення США призупинити дію санкцій на продаж російської нафти та нафтопродуктів, завантажених на судна до 12 березня, може дати Росії на її агресію близько $10 млрд.

“Тільки одне це послаблення з боку Америки може дати Росії на війну суму близько 10 мільярдів доларів. Це точно не допомагає миру”, – сказав Зеленський на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі.

Глава Української держави вважає, що зняття санкцій призведе до посилання позиції РФ.

“Ми чуємо сигнали, що це для того, щоб стабілізувати ситуацію, але на мій погляд логіка є зовсім інша: в тому, що витрачає Росія ці гроші на зброю, на дрони, передусім, які масово б’ють по українцям”, – зазначив він.

За словами президента, ті самі дрони застосовуються і у країнах Близького Сходу, а також проти європейців і американців, чиї бази там присутні.

“Тому знімати санкції, щоб потім на тебе прилітало більше дронів, на мій погляд – це не є правильним рішенням”, – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки вивели з-під санкцій до 11 квітня продаж російської нафти та нафтопродуктів, завантажених на судна до 12 березня.

Ліцензію, яка дозволяє здійснювати відповідні угоди, опублікувало в ніч на п’ятницю, 13 березня, Міністерство фінансів США.

За словами міністра фінансів Скотта Бессента, таке рішення президент Дональд Трамп ухвалив для “забезпечення стабільності на світових енергетичних ринках і збереження низьких цін” на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Ситуація зі зростанням цін на нафту у світі не повинна призвести до перегляду політики щодо санкцій проти Росії, такої позиції дотримується “Велика сімка”, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

“На засіданні G7, на якому я головував у середу, коли йшлося про зростання цін на нафту, всі погодилися, що не треба переглядати нашу політику санкцій щодо РФ”, – сказав він на спільній із українським колегою Володимиром Зеленським пресконференції у Парижі у пʼятницю.

Макрон також назвав “дивним, що РФ закликає до перемирʼя на Близькому Сході, при тому що Москва вже рік відмовляється дотримуватися перемирʼя в Україні, незважаючи на всі зусилля США”.

“Росія ніде не відстоює мир. Я також хочу нагадати, що Росія – стратегічний союзник режиму в Тегерані, з яким вони підписали відповідну угоду про партнерство , деталі якої ніколи не були оприлюднені, та передбачають виробництво в Росії бпла іранського походження”, – заявив французький президент.

Він додав, що “ні для кого не є таємницею, що небо над Україною, на жаль, стало полігоном для випробування іранських дронів”, які використовуються зараз на Близькому Сході.

Президент Зеленський повідомив, що станом на п’ятницю, 13 березня, є запит від шести країн щодо допомоги українських експертів у країнах Близького Сходу, є окремий запит щодо Йорданії.

“В кінці тижня військові і секретар РНБО повернуться, і буде доповідь повна, ми маємо запит на сьогодні від шести країн щодо допомоги. Експертизу ми відправили в три країни і окремо є запит щодо Йорданії”, – сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що після повернення українських військових в Україну буде зрозумілий обсяг “тієї допомоги, яку очікують від нас партнери”.

Президент додав, що і в країнах Близького Сходу, і в США є відповідна кількість дронів-перехоплювачів, проте “все це не працює” без українських пілотів, військових та без спеціального програмного забезпечення.

“Ця система є тільки у нас, вона офіційна – є в Збройних Силах України, і тому всі розуміють, навіть маючи десятки і сотні перехоплювачів, вони, чесно кажучи, ситуацію не вирівнюють. Це системний захист. Саме експерти в системному захисті ППО, застосування малої ППО, саме вони і полетіли в ці країни Близького Сходу”, – зазначив глава держави.

10 березня Зеленський заявив, що Умєров направився в країни Близького Сходу для переговорів з питань захисту країн регіону від повітряних загроз з боку Ірану. 11 березня Зеленський повідомив, що Умєров у середу знаходиться з візитом в ОАЕ, він також планує відвідати декілька країн Близького Сходу.

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі у Парижі обговорили глобальну безпеку та спільне оборонне виробництво.

“Ми говорили про двосторонні проєкти, про програму SAFE. Все це значний потенціал, який може посилити і наші держави, і всю Європу. Україна вдячна за оборонну підтримку Франції впродовж усіх цих років. І сьогодні ми визначили крок і конкретні рішення, які можуть дати сильний результат. Це стосується і ППО, і бойової авіації”, – сказав Зеленський на спільній пресконференції з Макроном у п’ятницю.

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що партнери з ЄС зроблять все необхідне, аби зобов’язання щодо кредиту ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро було виконано.

“Ми зробимо все можливе, щоб кредит у розмірі 90 млрд євро, про який було домовлено, був розблокований. Ми все зробимо для цього”, – сказав він на спільній із українським колегою Володимиром Зеленським пресконференції у Парижі у пʼятницю.

Загальний обсяг наданої ЄС допомоги з 2022 року, як наголосив Макрон, “наближається до 200 млрд євро”

Окремо Макрон наголосив на підтримці євроінтеграційного шляху України.

“Шлях до членства є складним, вимагає багато зусиль, але шлях, що пройшла Україна , незважаючи на війну, є вражаючим. Україна заслуговує на відкриття перших переговорних кластерів. Я не маю в цьому сумнівів. Ми цього досягнемо, незважаючи на штучні перешкоди, що виникли”, – заявив французький президент