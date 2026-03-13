Упродовж кількох місяців зловмисники систематично погрожували потерпілому фізичною розправою та під тиском погроз змушували передати їм 3000 доларів США. Нині угрупованню повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Задокументували злочинну діяльність трьох мешканців обласного центру слідчі слідчого управління разом із оперативниками управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ за силової підтримки бійців управління «КОРД».

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 37-річна жінка разом із двома знайомими чоловіками 30 та 37 років спланували незаконно заволодіти коштами місцевого мешканця, вимагаючи у нього сплати нібито борг у сумі 3000 доларів США. Зловмисники розшукали чоловіка у місті, неодноразово погрожували йому фізичною розправою, завдавали йому ударів по обличчю, намагаючись таким чином змусити потерпілого виконати їхні вимоги.

Під психологічним тиском та погрозами чоловік переказав частину коштів на вказані зловмисницею реквізити банківського рахунку.

У такий спосіб зловмисники встигли заволодіти коштами потерпілого у сумі 20 тисяч гривень.

Слідчі поліції затримали фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У ході санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів правоохоронці вилучили банківську картку, на яку були перераховані кошти та інші речові докази.

На підставі зібраних доказів слідчі слідчого управління обласного главку поліції повідомили усім трьом затриманим про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання з погрозами насильства, вчинене за попередньою змовою групи осіб, в умовах воєнного стану.

Підозрюваним загрожує ув’язнення до 12 років з конфіскацією майна.

Суд обрав чоловікам запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою, жінці – у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Миколаївська обласна прокуратура.