На сьогодні загрози дефіциту палива в Україні немає. Про це під час години запитань до уряду заявив перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

“Сьогодні жодних загроз на березень не бачимо. Плануємо постачання на квітень”, – зазначив міністр, передає Уніан.

За його словами, протягом березня Україна вже імпортувала 250 тисяч тонн бензину, дизелю та скрапленого газу, а в резервах є майже по 100 тисяч тонн бензину та дизелю.

“Для порівняння, станом на 1 лютого в резервах було 64 тисячі тонн бензину та 83 тисячі тонн дизелю”, – повідомив Шмигаль.

За його словами, загалом Україна імпортує близько 75% пального. Найбільше постачань наша держава отримує з Польщі, Литви Румунії та Греції.

“Загалом постачання палива здійснюється з понад 10 країн”, – додав міністр.

За словами чиновника, держава на сьогодні має три пріоритети: забезпечення пальним Сил оборони, аграріїв у рамках посівної, а також бізнесу та роздрібної торгівлі. І за усіма цими напрямками він не бачить загроз.

Міністр додав, що у війську запасів дизелю та авіаційного бензину на сьогодні достатньо.

“Закупівлі тривають. Перемовини про додаткове постачання розпочато. Армія буде забезпечена пальним на 100%”, – запевнив Шмигаль.

Щодо забезпеченості фермерів, то, за його словами, їм потрібно 300 тисяч тонн дизелю.

“Більшість виробників мають закуплений або законтрактований запас палива на декілька тижнів. Посівна кампанія розпочалася і проходить відповідно до графіків”, – запевнив перший віцепрем’єр-міністр.

Що буде з цінами на пальне

У свою чергу, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко додала, що в Україні ціни на бензин корелюють зі світовими цінами. З метою нагляду за цінами уряд доручив АМКУ реагувати на спекулятивні коливання, але при цьому вона підкреслила, що це не має створювати тиск на бізнес.

“Ми маємо наситити ринок ресурсом”, – зауважила Свириденко.

За її словами, ринок пального в Україні – висококонкурентний, і АМКУ має слідкувати за тим, щоб на ньому не було антиконкурентних узгоджених дій. “Укрнафта” відіграє роль справедливого орієнтира по ціні, оскільки за дорученням уряду ця державна мережа має найнижчу націнку.

Нагадаємо, Україна відновила 3,5 ГВт із 9 ГВт втраченої потужності, – Шмигаль