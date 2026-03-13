Про це у Верховній Раді повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. У планах також відновлення ще 4 ГВт, зокрема понад 2 ГВт — до кінця травня.

Денис Шмигаль заявив, що дефіцит електроенергії на піку споживання становить близько 1 ГВт, через що в окремих регіонах застосовують одну або півтори черги відключень, тоді як в інших їх немає, передають Новини Live.

Атомні, теплові та гідроелектростанції працюють, а імпорт електроенергії покриває близько 12% добового споживання, що допомагає втримувати баланс у години пікового навантаження.

Крім того, держава розвиває розподілену генерацію: з початку повномасштабної війни введено 1,5 ГВт таких потужностей, а у 2026 році планують додати ще 1,5 ГВт. Обладнання для відновлення енергосистеми Україна також отримує від партнерів у Латвії, Німеччині та Австрії.

Міністр енергетики також заявив, що одним із головних викликів для енергосистеми залишається захист енергетичної інфраструктури від російських атак. За його словами, Україна розвиває активний захист та будує укриття для енергооб’єктів. Перший рівень захисту від уламків і непрямих влучань уже реалізований на всіх пріоритетних об’єктах енергетики, а роботи другого рівня тривають на 84 підстанціях і 134 критичних елементах. Загальна потреба у фінансуванні захисту становить 35 млрд грн.

Шмигаль також повідомив, що до кінця опалювального сезону в українських сховищах буде близько 9,5 млрд кубометрів газу, а до наступної зими планують накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів. Частину ресурсу забезпечать власним видобутком, решту закуповуватимуть на європейському ринку.

Крім того, Україна планує залучити близько 5 млрд євро міжнародної допомоги на відновлення та модернізацію енергетики.