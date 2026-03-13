У Кенії правоохоронці затримали 27-річного громадянина Китаю, який намагався незаконно вивезти з країни понад дві тисячі мурах. Комах він сховав у пробірках і паперових рушниках у своєму багажі. Влада підозрює, що чоловік може бути пов’язаний з міжнародною мережею контрабанди рідкісних комах, пише Кореспондент.

Інцидент стався 10 березня в міжнародному аеропорту імені Джомо Кен’ятти. Під час перевірки багажу 27-річного громадянина Китаю Чжан Кецюня митники виявили тисячі живих мурах, захованих у спеціальних контейнерах.

За даними Служби дикої природи Кенії, 1948 комах були запаковані у пробірки, а ще близько 300 – сховані в рулонах паперових серветок. Правоохоронці вважають, що затриманий може бути частиною організованої мережі, яка займається нелегальною торгівлею комахами.

Слідчі встановили, що чоловік перебував у Кенії близько двох тижнів. Під час допиту він назвав трьох людей, які могли постачати йому мурах. За інформацією влади, Кецюнь уже фігурував у розслідуванні про незаконну торгівлю комахами, яке викрили в країні торік. Тоді він уникнув затримання, покинувши Кенію з іншим паспортом.

Попит на деякі види мурах зростає через популярність екзотичних домашніх улюбленців. Колекціонери утримують їх у спеціальних прозорих конструкціях – формікаріях – і готові платити значні суми за цілі колонії.

Водночас фахівці наголошують, що вилучення комах із природного середовища може мати серйозні екологічні наслідки. Зокрема, садові мурахи виду Messor cephalotes відіграють важливу роль у підтримці родючості ґрунтів і збереженні біорізноманіття.

Служба дикої природи Кенії повідомляє, що основними ринками збуту таких комах є Європа та країни Азії. Раніше в країні вже засудили кількох іноземців за спробу контрабанди мурах – тоді фігурантів справи покарали ув’язненням або значним штрафом.

Наразі триває розслідування, а правоохоронці намагаються встановити інших учасників можливої міжнародної мережі контрабанди.