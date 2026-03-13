У Центральному районному суді м.Миколаєва відбулось судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишньої в.о. головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської обласної ради у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.1 ст.366-2, ч.2 ст.366-2 КК України.

Судовий розгляд здійснюється під головуванням судді Володимира Алєйнікова.

На початку засідання захисник просив суд долучити до матеріалів справи квітанцію про переказ його клієнткою 4 737 860 грн в якості благодійного внеску на адресу однієї з військових частин.

Прокурор оголосив обвинувальний акт, відповідно до якого, остання, шляхом надання вказівок підлеглим, організувала складання неправдивого висновку МСЕК стосовно військовозобов’язаного, внаслідок чого він отримав групу інвалідності ІІІ ступеню, що дало йому право на відстрочку від призову.

Також жінка обвинувачується у недостовірному декларуванні.

Окрім цього, прокурор оголосив угоду про визнання винуватості, відповідно до якої, обвинувачена беззастережно визнає себе винуватою, буде співпрацювати зі слідством в іншому кримінальному провадженні та погоджується на узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком на п’ять років з іспитовим терміном, який має визначити суд. Також її має бути позбавлено права обіймати адміністративно-розпорядчі посади у закладах охорони здоров’я на три роки.

Сторони просили суд затвердити угоду, захисник також просив визначити мінімальний випробувальний термін строком один рік.

Наразі суд видалився до нарадчої кімнати.

