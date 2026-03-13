У лютому американська компанія Foundation відправила на випробування в Україну двох своїх роботів-гуманоїдів Phantom. На лінії фронту вони мають виконувати розвідувальні завдання.

Про це співзасновник Foundation Майк Леблан розповів виданню Time, передає Громадське.

Він сказав, що побачив в Україні війну, «де робот є головним бійцем, а люди — лише підтримкою». Це, мовляв, «повна протилежність тому, що було в Афганістані: тоді люди були всім».

Компанія Леблана стала однією з тих, які використовують Україну для випробування своєї зброї. Роботи Phantom відправили на передову в Україну, щоб удосконалювати технологію через «зворотний зв’язок» від реального бойового використання.

Наразі компанія готує Phantom для потенційного розгортання в бойових операціях Пентагону, який «продовжує досліджувати розробку мілітаризованих гуманоїдних прототипів, призначених для дії разом з військовими бійцями у складних умовах високого ризику».

Леблан каже, що Foundation також перебуває в «дуже тісному контакті» з Міністерством внутрішньої безпеки щодо патрулювання, яке роботи Phantom зможуть здійснювати вздовж південного кордону США.

Нині робот проходить випробування, а невдовзі він має розпочати курс для морської піхоти з «методів проникнення», в межах якого Phantom навчатимуть розміщувати вибухівку на дверях, щоб допомогти військових безпечніше проникати на об’єкти.