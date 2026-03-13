Як зазначила у своєму коментарі заступниця начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Ольга Купчишина, ДПС Миколаївщини пропонує широкий спектр безоплатних адміністративних та електронних послуг, які є доступними, зрозумілими та зручними для кожного громадянина і бізнесу, а також орієнтовані на комфорт платників податків. Надання адмінпослуг та роз’яснення законодавчих норм – у пріоритеті податківців.

Фахівці податкової служби регіону на постійній основі здійснюють прийом осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг, надають відповідні роз’яснення вимог чинного податкового законодавства з метою забезпечення їх виконання та своєчасного надходження податків і зборів до бюджетів.

За оперативною інформацією управління податкових сервісів Головного управління ДПС у Миколаївській області, у січні – лютому 2026 року платники податків Миколаївщини отримали понад 10 тисяч адміністративних послуг.

Найчастіше громадяни зверталися до податкової служби для отримання картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Таких послуг за 2 місяці поточного року надано 5949.

Крім того:

видано відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 2421;

зареєстровано програмних реєстраторів розрахункових операцій – 722;

зареєстровано книг обліку розрахункових операцій – 432;

зареєстровано розрахункових книжок – 253;

надано витягів з реєстру платників ПДВ – 167;

зареєстровано реєстраторів розрахункових операцій – 98;

зареєстровано платників податку на додану вартість – 89.

Посадовиця наголосила: ДПС Миколаївщини прагне, щоб кожен громадянин або підприємець мав можливість отримати необхідні послуги швидко, зрозуміло та з повагою до своїх потреб. Саме тому служба забезпечує доступність приміщень для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. При облаштуванні Центрів обслуговування платників першочергова увага приділяється зручності таких осіб та забезпеченню їхніх потреб в отриманні послуг. Адже сучасна податкова система – це, передусім, відкритість, довіра та повага до кожного платника.

Фахівчиня розповіла, що на Миколаївщині здійснюють діяльність 4 державні податкові інспекції, на базі яких працюють 6 сервісних центрів обслуговування платників (ЦОП) та 14 пунктів обслуговування, до яких можна звернутися з питань отримання адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг, приймання звітності, заповнення податкових декларацій та розрахунків, користування електронними сервісами ДПС.

Платникам на практиці демонструють, як саме проходить процес подання декларації, за допомогою яких програм формується, підписується та відправляється податкова звітність. До послуг платників комп’ютерна техніка, яка підключена до мережі Інтернет і дає змогу платникам, які отримали електронний цифровий підпис, формувати та передавати звітність в електронному вигляді. Для зручності відвідувачів розміщено тематичну друковану продукцію, оформлено інформаційні стенди, що містять зразки заповнення декларацій, звітів та заяв.

Разом з цим, в області функціонує 1 пункт видачі електронних ключів, розташований в адмінбудівлі Миколаївської ДПІ Головного управління ДПС у Миколаївській області.

Податківиця повідомила, що внаслідок ворожих обстрілів з боку агресора пошкоджень та руйнувань зазнали приміщення деяких ЦОП та державних податкових інспекцій області. Тому порекомендувала з актуальною інформацією щодо роботи інспекцій ознайомитися на сайті Головного управління ДПС у Миколаївській області за покликанням: http://mk.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/teritorialni-organi.

Крім того, заступниця начальника ДПС Миколаївщини нагадала, що платники податків, за потреби, мають можливість отримати усну фахову консультацію з податкових питань, звернувшись до Офісу податкових консультантів Головного управління ДПС у Миколаївській області та розповіла, що приміщення Офісу облаштоване за сучасними стандартами доступності для забезпечення зручного та комфортного отримання податкових послуг особами з інвалідністю та маломобільними групами населення. Безбар’єрність – це про рівність, повагу до гідності, фізичну, інформаційну та цифрову доступність.

Ольга Купчишина відмітила, що Державна податкова служба України у рамках Національної стратегії доходів постійно вдосконалює процедури податкового адміністрування та пропонує громадянам використовувати можливості інтернет-технологій для отримання адмінпослуг. Звернула увагу платників податків, що податкові послуги можна отримати в онлайн-режимі, використовуючи можливості сервісу «Електронний кабінет платника», вхід до якого здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua.

Ми постійно намагаємося вдосконалювати свої сервіси, свою роботу. Більшість платників хочуть спілкуватися з податковою саме в електронному вигляді, дистанційно, не відвідуючи податкові органи. Це яскравий приклад і результат роботи автоматизації усіх процесів в органах ДПС, – підсумувала свій коментар Ольга Купчишина.

Головне управління ДПС у Миколаївській області