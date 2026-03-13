Оновлення щодо курсування приміських поїздів Миколаївщини. З безпекових міркувань упродовж 14 – 17 березня тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів.
А саме:
14– 16 березня
№6322 Миколаїв-Вантажний – Біла Криниця.
15 –17 березня
№6321 Біла Криниця — Миколаїв-Вантажний.
15 – 16 березня
№6324 Миколаїв-Вантажний — Апостолове.
16 – 17 березня
№6323 Апостолове — Миколаїв-Вантажний.
Альтернатива – автобусне сполучення: на ділянці Снігурівка — Миколаїв щогодини з 06:30 до 16:30; на ділянці Миколаїв — Снігурівка щогодини з 07:30 до 19:30.
Нагадаємо, вчора Ворожий дрон атакував залізничну інфраструктуру на Миколаївщині, пошкодив тепловоз