Оновлення щодо курсування приміських поїздів Миколаївщини. З безпекових міркувань упродовж 14 – 17 березня тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів.

А саме:

14– 16 березня

№6322 Миколаїв-Вантажний – Біла Криниця.

15 –17 березня

№6321 Біла Криниця — Миколаїв-Вантажний.

15 – 16 березня

№6324 Миколаїв-Вантажний — Апостолове.

16 – 17 березня

№6323 Апостолове — Миколаїв-Вантажний.

Альтернатива – автобусне сполучення: на ділянці Снігурівка — Миколаїв щогодини з 06:30 до 16:30; на ділянці Миколаїв — Снігурівка щогодини з 07:30 до 19:30.

Нагадаємо, вчора Ворожий дрон атакував залізничну інфраструктуру на Миколаївщині, пошкодив тепловоз