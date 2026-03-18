Світ опинився на порозі глобального інтернет-колапсу через погрози Ірану знищити магістральні підводні кабелі в стратегічних водних шляхах. Про це повідомляє Експерт із посиланням на дані міжнародних моніторингових груп та аналітиків Capacity і Submarine Networks.

На тлі масштабної війни, що спалахнула між Ізраїлем, США та Іраном у березні 2026 року, Тегеран офіційно оголосив про закриття Ормузької протоки. Проте найбільшою небезпекою став не лише зупин нафтового трафіку, а й загроза диверсій проти 17 підводних кабелів, які забезпечують роботу 17–30% глобального інтернету. Через ці вузли проходить основний масив даних між Європою, Азією та Африкою.

Фахівці попереджають: у разі пошкодження кабелів світ очікує «цифровий офлайн». Це спровокує:

Масштабні збої банківських систем та міжнародних транзакцій.

Падіння хмарних сервісів , таких як Microsoft Azure та AWS, що вже зафіксували перебої в регіоні.

Тривалу ізоляцію цілих країн, оскільки через бойові дії ремонтні судна не можуть безпечно працювати в акваторії.

Ситуація ускладнюється тим, що Іран вже продемонстрував готовність до радикальних кроків. У березні 2026 року в країні зафіксовано найдовший в історії урядовий блекаут, а іранські проксі-сили (хусити) посилили атаки в Червоному морі. Компанія Alcatel Submarine Networks вже оголосила форс-мажор, призупинивши прокладання нових ліній зв’язку через неможливість безпечної роботи.

Експерти з кібербезпеки наголошують, що відновлення зв’язку в разі диверсії може затягнутися на місяці. Це робить підводну інфраструктуру ідеальним інструментом глобального шантажу. Наразі міжнародна коаліція намагається посилити морське патрулювання, щоб запобігти сценарію, за якого мільярди людей залишаться без доступу до мережі.