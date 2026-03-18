У межах зниження спроможностей військово-промислового комплексу російського агресора 16 березня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу “Авіастар” у районі міста Ульяновськ (Ульяновська область, рф).

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Підприємство входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації (структура “Ростех”) та забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 “Руслан”.

За попередньою інформацією, уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків. Частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

