24 березня у Миколаєві офіційно завершиться опалювальний сезон 2025-2026.

Таке рішення було прийняте сьогодні, 18 березня, на позачерговому засіданні виконкому.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, передає Інше ТВ.

Він зазначив, що опалювальний сезон завершується 24 березня на всіх об’єктах, крім закладів дошкільної освіти, лікарень, пологових будинків, амбулаторій.

«Водночас орієнтуємося на погодні умови, якщо буде холодно, реагуватимемо відповідно», – додав мер і подякував тепловикам і всім працівникам ЖКГ за працю.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві опалювальний сезон для житлового фонду стартував 10 листопада 2025 року.