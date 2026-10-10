Сьогодні, 10 жовтня, вдень росіяни атакували Снігурівку двома крилатими ракетами, попередньо типу «Бандероль».

Під атакою перебував об’єкт промислової інфраструктури.

Про це повідомив начальник Снігурівської МВА Олександр Павлов, передає Інше ТВ.

«Станом на цей час двоє поранених.

Закликаю жителів громади не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дбати про власну безпеку та за можливості перебувати в безпечних місцях під час загрози.

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, наражаючи на небезпеку мирних людей», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок нічної атаки у Миколаєві пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудинок, офіси, заклади торгівлі.

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