Удар зброєю невибіркового ураження – це ніщо інше, як воєнний злочин.

Про це йдеться у повідомленні в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгія Решетілова, передає Інше ТВ.

«Школи, багатоквартирні будинки, магазини – це цивільні обʼєкти, які жодного відношення до військових не мають. Але саме вони стають цілями для росіян. Схоже, їх ціль – просто знищити звичайне життя в українських містах та селах.

Сьогодні зранку ворог завдав удару з РСЗВ по центральній частині с.Дмитрівка Куцурубської громади. Удар зброєю невибіркового ураження – це ніщо інше, як воєнний злочин. Пошкоджено школу, багатоквартирний будинок, магазин, адміністративну будівлю.

На щастя, обійшлося без постраждалих», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок нічної атаки у Миколаєві пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудинок, офіси, заклади торгівлі