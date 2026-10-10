Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс («Об’єднаний список»), прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал та президент Литви Гітанас Науседа у п’ятницю надіслали спільний лист голові Європейської ради Антоніу Кошті та голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн із закликом заборонити транзит російського зерна через Європейський Союз (ЄС).

Про це пише LSM.lv з посиланням на пресслужбу уряду Естонії.

У листі наголошується, що, атакуючи українські вантажні судна, залізничні та інші важливі торговельні маршрути, Росія намагається послабити економіку України. Тим часом Росія шукає нові маршрути для експорту власного зерна, зокрема через Балтійське море. У листі підкреслюється, що ЄС не повинен давати Росії можливість компенсувати економічні наслідки її агресії. Вони також зазначають, що необхідно запобігти експорту через ЄС зерна, викраденого з окупованих територій України.

Щоб підтримати торгівлю України, у листі закликають зміцнювати коридори солідарності ЄС та України — транспортні сполучення, створені для того, щоб допомогти українським товарам потрапляти на світовий ринок.

«Росія бомбардує українські порти і не дозволяє українському зерну потрапити на світовий ринок, але водночас прагне отримувати прибуток, транспортуючи власне зерно через ЄС.

Наша інфраструктура не повинна допомагати Росії фінансувати її війну. Ми маємо посилити тиск на агресора та допомогти Україні доставляти її товари на світовий ринок», — заявив прем’єр Естонії.

Міхал планує порушити це питання на засіданні Європейської ради наступного тижня в Брюсселі.

Як повідомляло Інше ТВ, Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна через свою територію