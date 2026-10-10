Протягом вересня 2026 року Cилами оборони знищено понад 4700 повітряних цілей, крім того, знешкоджено понад 48000 БпЛА тактичного рівня.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Інше ТВ.

Зокрема, було знешкоджено:

24 крилаті ракети Х-101;

8 балістичних ракет “Іскандер-М/KN-23”;

12 крилатих ракет “Калібр”;

6 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

6 крилатих ракет “Іскандер-К”;

8 протикорабельних ракет “Циркон”;

86 S8000 “Бандероль”;

2722 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

1935 ударних БпЛА типу Shahed-238;

1009 розвідувальних БпЛА;

719 БпЛА “Lancet”.

Авіацією Повітряних Сил впродовж серпня здійснено понад 1600 літаковильотів, зокрема: близько 1300 – на винищувальне авіаційне прикриття; понад 250 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Як повідомляло Інше ТВ, вночі росіяни атакували Україну 160 БпЛА. Більшість знешкоджено, але атака ще триває