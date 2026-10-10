У ніч на 10 жовтня (з 18:00 09 жовтня) противник атакував 160 ударними БпЛА типу Shahed (110 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (82 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 218 боїв, найбільше – на Покровському напрямку, – Генштаб