Миколаївські парафехтувальники продовжують здобувати нагороди чемпіонату Європи (кваліфікаційний до ПІ 2028), що проходить у м.Кардіфф, Великобританія з 6 по 11 жовтня 2026 року.

Про чергові успіхи наших земляків і всієї української збірної повідомляє Національний паралімпійський комітет України, передає Інше ТВ.

Так, врожайним стало 8 жовтня. Миколаївські парафехтувальники Олексій Закусилов (категорія А) та Олег Науменко (категорія В) здобули командне золото у чоловічій шпазі. У представниці Миколаївщини Тетяни Позняк (категорія В) – командне «срібло» в жіночій шпазі. А у Дмитра Серьоженка – командна «бронза» в шабельному міксі.

9 жовтня Дмитро Серьоженко здобув індивідуальну «бронзу» в чоловічій шаблі категорії В.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївські парафехтувальники в перший же день чемпіонату Європи здобули «золото» (ФОТО)