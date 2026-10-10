Як повідомляло Інше ТВ, на початку вересня з музею Ренуара на Французькій Рив’єрі викрадено твори мистецтва загальною вартістю 9 млн.євро.

Через місяць після пограбування слідству вдалося знайти обидві викрадені картини. Двома днями раніше було затримано шістьох підозрюваних у злочині.

Про це пише LRT.lt, передає Інше ТВ.

У Франції знайшли дві картини знаменитого французького художника П’єра Огюста Ренуара, викрадені місяць тому з музею в місті Кань-сюр-Мер на півдні Франції. Про це у п’ятницю, 9 жовтня, повідомив мер цього міста Брайан Массон.

“Ці дві картини – не просто твори мистецтва. Це частина історії нашого міста, нашої спадщини, – наводить його слова агентство AFP. – Усвідомлення того, що вони знайдені, приносить величезне полегшення”.

Массон не уточнив, де саме було виявлено полотна, а також не навів інших подробиць – у своїй заяві він лише високо оцінив роботу слідчих, які виявили як картини, так і підозрюваних, повідомляє інформаційне агентство AP. Ні прокуратура Марселя, яка веде розслідування, ні поліція поки що не прокоментували ситуацію.