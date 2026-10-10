Чотирьох українців, із них двох у регіоні Праги, затримали за результатами дворічного розслідування поліції Німеччини, Чехії і Польщі щодо викрадень 43 автомашин у землях Баварія і Баден-Вюртемберґ.

Про це повідомила в четвер німецька поліція, передає «Чеське Радіо».

Одного з затриманих у Чехії, віком у 24 роки, вважають головою угруповання. Його поліція затримала в вівторок під час обшуку в нього вдома. Іншого, 27-річного, підозрюваного затримали теж під час обшуку в Польщі; третього, 34-річного, спецпризначенці затримали в італійському Мілані. Останнього, 35-річного, члена групи поліція затримала в середу на летовищі в Празі.

Викрадені ними машини перевозили до Польщі. Заподіяна шкода, за оцінками прокуратури в німецькому Гайльбронні, становить 1,5 мільйона євро.

Як повідомляло Інше ТВ, Українець, який нелегально прожив у Чехії 20 років, після викриття попросив притулку. Але суд він цим не вразив