Українець Р. С., якого викрила поліція у справах іноземців у Пльзенському краї після 20 років незаконного проживання в Чеській Республіці та помістила до слідчого ізолятора на час адміністративного провадження щодо депортації, марно звертався за юридичним представництвом. Його позов про обмеження свободи, в якому він стверджував, що подав заяву про міжнародний захист, був відхилений Регіональним судом у Пльзені.

Про це пише Novinky, передає Інше ТВ.

Згідно з рішенням, яке є у розпорядженні Novinky, затримання іноземця має на меті забезпечити його доступність у разі виконання рішення про депортацію. «Адміністративний орган встановив факти, які мають достатню підтримку для обґрунтованого припущення, що основною та, найімовірніше, єдиною метою заяви про захист є уникнення примусового виконання рішення про депортацію», – заявив суддя Ян Шмакал.

За його словами, позивач подав заяву про захист лише під час адміністративного провадження щодо депортації, тоді як ніщо не заважало йому зробити це раніше. «Це явно реакція на те, що його незаконне перебування було виявлено», – зазначив Шмакал.

Суд також зазначив, що, хоча відповідна особа перебувала в Чеській Республіці протягом тривалого часу, вона не має тут сімейних зв’язків і ніде не зареєстрована як резидент. «Водночас він не володіє тут жодним майном чи фінансовими ресурсами, які він навіть не може отримати законним шляхом. Тому очевидно, що він тривалий час не дотримувався законодавчих норм Чеської Республіки. Не можна очікувати, що він добровільно підкориться рішенню про можливе зобов’язання повернутися до рідної країни», – додав Шмакал.

Суд не пом’якшив твердження українця про те, що він походить з Дніпропетровської області, яка постраждала від бойових дій. «Позивач має працездатний вік і є працездатним. Він не має сімейних зв’язків у цьому районі, тому для нього не є проблемою переїхати до безпечнішої частини країни та жити там як внутрішній біженець», – підсумував Шмакал.

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