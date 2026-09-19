За словами французького президента, змінюється характер російської агресивності та загроз у Європі. Емманюель Макрон вимагає «плану захисту» від «російських гібридних атак».

Про це пише Еuronews, передає Інше ТВ.

Емманюель Макрон засуджує «прагнення» Росії «залякувати» та «звести нанівець зусилля з підтримки українців». За його словами, «результат буде зворотним».

Французький президент виступив за підсумками закритої наради в Єлисейському палаці з основними претендентами на посаду президента або їхніми довіреними особами.

На думку глави французької держави, «характер російської агресивності та загроз у Європі змінюється».

Як приклад президент навів виявлення влітку в аеропорту Лейпцига дрона, наповненого вибухівкою. «Ми не залякані, бо знаємо: в Україні вирішується питання нашої безпеки сьогодні й завтра», – сказав він.

Емманюель Макрон повідомив, що доручив підготувати «план захисту критично важливих інфраструктур» на тлі «російських гібридних атак».

Президент Франції також наголошує на «необхідності продовжувати надсилати сигнали Росії» і не «вступати у пряме військове протистояння» з цією країною.

Тема різкого зростання цін на паливо стала другим питанням, яке Емманюель Макрон порушив на закритій нараді в Єлисейському палаці.

За даними оточення президента, громадська думка схильна забувати, що витоки кризи лежать у міжнародній ситуації. Мета Макрона полягала в тому, щоб нагадати про це кандидатам на президентських виборах 2027 року.

Підвищення цін, за його словами, «не є наслідком рішень уряду».

Блокування Ормузької протоки в Перській затоці та, зовсім недавно, протоки Баб-ель-Мандеб у Червоному морі «безпосередньо позначається на нашому повсякденному житті», пише Емманюель Макрон у мережі X.

Французький президент закликає «розібратися з причинами» зростання вартості бензину, «перш ніж витрачати максимум грошей», що в підсумку «обернеться або збільшенням дефіциту, або податками».

Емманюель Макрон оголосив про намір скликати нараду лідерів G7, присвячену «енергетичній тематиці».

«У найближчі тижні відбудеться зустріч «Великої сімки», присвячена цим енергетичним питанням, мета якої — як зміцнити співпрацю, так і уникнути непотрібної напруженості між країнами «Великої сімки» та нашими основними партнерами, — заявив Макрон. – Це також стане нагодою розглянути варіанти можливого вивільнення або розблокування стратегічних запасів».

За його словами, зустріч має відбутися «у найближчі тижні» і буде спрямована, зокрема, на те, щоб «просунутися до більш скоординованого підходу до рівня запасів».

Як повідомляло Інше ТВ, Макрон анонсував масштабні військові навчання для захисту України