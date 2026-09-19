Президента України Володимира Зеленського наразі немає серед світових лідерів, із якими президент США Дональд Трамп планує двосторонні зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН під час свого візиту, запланованого 21-22 вересня у Нью-Йорку.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на свою кореспондентку у Вашингтоні.

За графіком, який озвучив журналістам постійний представник США при ООН Майк Волц, Трамп прибуде до Нью-Йорка вдень у понеділок, 21 вересня. Увечері він візьме участь у політичних заходах у Trump Tower.

У вівторок, 22 вересня, президент США виступить із промовою на Генеральній асамблеї ООН. Після цього він проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїті. Це буде перша зустріч Трампа із новообраним британським прем’єр-міністром.

«Важливо також, що ми очікуємо на повноцінну двосторонню зустріч із прем’єр-міністром Японії — надзвичайно важливим союзником і регіональним партнером. Це, безумовно, має велике значення напередодні візиту (лідера Китаю — ред.) Сі Цзіньпіна», — повідомив американський високопосадовець.

Також Трамп зустрінеться з очільниками країн Ради співробітництва арабських держав Затоки (GCC) та проведе прийом для лідерів, які беруть участь у Генасамблеї ООН. За словами Волца, у Нью-Йорку Трамп також проведе зустріч із виконувачкою обов’язків президентки Венесуели Делсі Родрігес.

Увечері 22 вересня Трамп повернеться до Білого дому.

Водночас у переліку двосторонніх зустрічей, який озвучив Волц, немає президента України Володимира Зеленського. Двоє українських високопосадовців, які попросили не називати своїх імен, сказали Суспільному, що станом на 19 вересня двостороння зустріч Трампа і Зеленського не підтверджена.

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