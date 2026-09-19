Єдиний у Люксембурзі аеропорт відновив обслуговування рейсів, яке було призупинено через виявлення безпілотників над аеродромом.

Про це повідомила вранці в суботу прес-служба аеропорту, передає Еuronews.

«Польоти в аеропорту Люксембурга відновлені після тимчасової зупинки ввечері в п’ятницю, 18 вересня 2026 року, викликаної виявленням несанкціонованих безпілотних авіаційних систем в районі аеродрому, а потім і безпосередньо над ним», – йдеться у заяві.

Аеропорт, який є основним хабом національного перевізника Luxair та вантажної авіакомпанії Cargolux, не уточнив, звідки могли з’явитися дрони, та хто ними керував, але зазначив, що продовжує стежити за ситуацією спільно з профільною владою, авіакомпаніями та службами управління повітряним рухом.

Там також попередили про можливі подальші затримки та збої, поки авіакомпанії працюють над відновленням регулярного розкладу рейсів.

«Тимчасова зупинка польотів була введена як превентивний захід для забезпечення безпеки пасажирів, екіпажів авіакомпаній, персоналу аеропорту та повітряних суден», – додала прес-служба аеропорту у своїй заяві.

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