Станом на сьогодні з початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знешкодили понад 50 тисяч одиниць різних артилерійських систем російського агресора.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Цей результат – щоденна бойова робота операторів ударних безпілотників, розвідки, фахівців контрбатарейної боротьби та ракетних військ і артилерії й воїнів інших складових Сил оборони України.

Кожна знищена артустановка противника – це врятовані життя наших воїнів і цивільних громадян у прифронтових містах.

Методична демілітаризація російського агресора триває. Далі буде.

Як повідомляло Інше ТВ, Уражено наземну станцію управління БпЛА «Оріон», місця запусків безпілотників та склади противника – Генштаб