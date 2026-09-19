Співробітники Служби охорони державного кордону Литви (СОДКЛ) у четвер ввечері повернули до Росії чоловіка, який у другій половині того ж дня приплив річкою Нямунас із Калінінградської області.

Про це повідомляє LRT.lt з посиланням на представника СОДКЛ Гедрюса Мішутіса, передає Інше ТВ.

«Його затримали (…) і допитали. На той момент досудове розслідування ще не розпочалося», — зазначив Мішутіс.

За його даними, затриманий — 68-річний громадянин Росії.

Першим про це повідомив новинний портал Lrytas. Міністр внутрішніх справ Мартінас Катялінас вказав йому в письмовій формі, що чоловік попросив політичного притулку, але буде висланий назад до Росії.

«Цю людину вважають такою, що не була допущена до Литви, і її повернули до Росії за тими самими процедурами, що й осіб, яких не допускають з Білорусі», — незабаром підтвердив Мішутіс.

За даними представника СОДКЛ, порушник був затриманий у Пагегяйському самоврядуванні близько 13:50 і повернутий через контрольно-пропускний пункт Панемуне після 19:00.

«Даних про небезпеку, що загрожує йому, особливий статус або можливий прийом до Євросоюзу не було, до категорії вразливих осіб він не належить. (…) Було прийнято рішення не впускати цю людину», — зазначив представник відомства.

За його словами, перед відправкою прикордонники подбали про здоров’я чоловіка та забезпечили його сухим одягом.

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