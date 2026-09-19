18 вересня та в ніч на 19 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, у районах Луганського та Покровська Донецької області, а також у районах Володимирівки, Вербового, Новопрокопівки, Добропілля та Рівнопілля Запорізької області уражено пункти управління БпЛА противника. У районі Новопрокопівки уражено два таких пункти.

Також у районі тимчасово окупованої Новопетрівки Запорізької області уражено полігон «Восточный».

Крім того, на Донеччині, у Рибинському уражено склад матеріально-технічних засобів, а в районі Амвросіївки – склад боєприпасів російського агресора.

За результатами попередніх уражень підтверджено пошкодження 17 вересня 2026 року радіолокаційної станції 80П6 противника в районі населеного пункту Митюлі Смоленської області рф.

Робота по ключових військових цілях противника триває.

Як повідомляло Інше ТВ, Уражено понад 50 000 артсистем противника – Генштаб