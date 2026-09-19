Служба зовнішньої розвідки України встановила щонайменше 27 громадян Ємену, яких російська сторона планує залучити до війни проти України. До оформлення цих людей безпосередньо причетні військові структури рф, що свідчить про вибудуваний адміністративний механізм вербування.

Про це повідомляє СЗРУ, передає Інше ТВ.

У липні 2026 року начальник пункту відбору на військову службу за контрактом у ханти-мансійську лейтенант к. первушин звернувся до прикордонної служби фсб рф із проханням легалізувати перебування окремих громадян Ємену на території росії. Мета звернення – після легалізації з цими людьми планували укласти контракти на військову службу.

Юридичною основою для такої легалізації став указ путіна №821 від 5 листопада 2025 року, який запровадив тимчасовий порядок прийому до громадянства рф та видачі посвідки на проживання. Формально документ є міграційною нормою, однак на практиці він використовується як інструмент постачання живої сили для війни проти України.

За усталеною схемою спочатку іноземця легалізують на росії за спрощеною процедурою, а вже потім оформлюють на контрактну службу. Таким чином вербування іноземних громадян в армію рф набуває системного характеру, із залученням прикордонної служби фсб та профільних військкоматів.

Серед встановлених СЗРУ громадян Ємену є особи, народжені у 2006 та 2007 роках, тобто зовсім молоді люди, яких кремль готовий кидати у війну за гроші та обіцянку легального статусу на росії.

Screenshot

Як повідомляло Інше ТВ, Стало відомо, як у РФ вербують добровольців, запит – 500 тис.