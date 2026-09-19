Українсько-французьку стрічку про життя тварин після знищення росіянами греблі Каховської ГЕС презентували на Венеційському міжнародному кінофестивалі.

VR-фільм DAMNED, що українською означає «Затоплені», розповідає про наслідки техногенної катастрофи для довкілля, повідомляє RFI Українською.

Фільм імерсивний – створений за допомогою інструментів віртуальної реальності, щоб занурити глядача в обставини подій, де він стає учасником, а не просто спостерігачем. Автори картини нагадують про події 6 червня 2023 року, коли росіяни зруйнували греблю Каховської ГЕС.

Знімають стрічку українські митці Наталія Великанова і Валерій Коршунов, співпрацюючи з французькою продакшн-компанією Da Prod. Творці прагнуть розповісти світові про війну РФ проти України, показуючи її наслідки для природи і тварин, чиї втрати дуже складно підраховувати й фіксувати.

«Вони не мають голосу, тому їхня історія має бути почута, а їхнє мовчання – стати свідченням», – каже авторка й режисерка DAMNED Наталія Великанова.

6 вересня стрічку представили на Venice Gap-Financing Market – професійній платформі Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Наразі автори ще працюють над фільмом і планують презентувати його на провідних міжнародних кінофестивалях, у музеях та під час масштабних подій із захисту довкілля.

Головна мета фільму, за словами продюсера Валерія Коршунова, – знайти нову мову, щоб спілкуватися з міжнародною аудиторією.

«Коли Європа вже втомлюється від новин про війну, DAMNED шукає інший спосіб говорити про неї: не лише розповісти, а дати відчути те, що майже не потрапляє в медіа і часто взагалі не враховується. Ми хочемо, щоб у глядача, якому здається, що він уже багато знає про цю війну, відкрився ще один її вимір – масштаб руйнування живого світу», – розповідає Коршунов.

Теракт на Каховській ГЕС

Уранці 6 червня 2023 року вода з Каховського сховища стрімко почала затоплювати населені пункти вниз за течією Дніпра. Це стало наслідком підриву греблі Каховської ГЕС, яку на той момент контролювали російські війська.

Тоді було затоплено близько 620 квадратних кілометрів території у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Загинуло щонайменше 34 людини, однак реальна кількість жертв досі не відома.

Катастрофа зруйнувала будинки, інфраструктуру, сільськогосподарські угіддя, а на територіях вище за течією погіршився доступ до води. У спільному звіті уряду України та ООН загальні збитки й втрати від руйнування греблі оцінили майже в 14 мільярдів доларів.

Після руйнування греблі гідроелектростанції колишня водойма поступово перетворюється на нову природну екосистему. Там, де колись були тонни води, нині росте густий вербовий ліс.

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