Кількість дописів про Україну та українців у польськомовному інтернеті в серпні зменшилася на 33% порівняно з липнем. Водночас антиукраїнські наративи продовжують закріплюватися.

Про це йдеться у звіті Data House Res Futura, представленому у Варшаві, повідомляє Українська служба «Польського Радіо».

У серпні про Україну та українців писали в середньому близько 190 тисяч разів на тиждень. Частка негативних висловлювань знизилася з рекордних 49,4% у липні до 31% у серпні. Однак, за словами президента Res Futura Міхала Федоровича, зниження активності не означає зміни характеру дискусії.

У липні однією з головних тем була Волинь. У серпні більше уваги приділяли політичним і соціальним питанням: правам українців у Польщі, закликам депортувати непрацевлаштованих чоловіків та витратам, пов’язаним із перебуванням українців у країні.

Автори дослідження також зазначають, що економічні аргументи про внесок українців у польську економіку та сплату ними податків дедалі рідше стають основою змістовної дискусії.

Водночас у соцмережах почав поширюватися новий наратив щодо інцидентів із безпілотниками — про нібито спроби України втягнути Польщу у війну.

Автори наголошують, що дослідження аналізує польськомовний інтернет і не є опитуванням громадської думки.

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