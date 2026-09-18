21-річний українець Ілля Білик у четвер, 17 вересня, визнав у лондонському суді провину в п’яти випадках вандалізму щодо мечетей та будівель мусульманських організацій у Лондоні.

За даними BBC, Білика могли заочно завербувати через телеграм.

За цим може стояти та сама людина, пов’язана із російською владою, або та ж організація, що раніше вже замовляла підпали майна, яке мало стосунок до колишнього прем’єра Кіра Стармера.

23 січня 2025 року Білик зробив образливі графіті на будівлі Ісламської асоціації в Стратфорді, мечеті Аль-Бірр та мечеті Джамія в Лейтоні на сході Лондона. Через два дні він намалював графіті на початковій школі Нур-уль-Іслам та Ісламській раді шаріату.

BBC стало відомо, що Білик розповів у поліції, що він отримав замовлення на ці графіті від російськомовного користувача в телеграмі. За словами Білика, цей чоловік вказав йому місця для написів, а після цього за це заплатив.

У червні лондонський суд ув’язнив за підпал будинків та автомобіля, пов’язаних із тодішнім прем’єром Кіром Стармером, 22-річного громадянина України Романа Лавриновича та 27-річного громадянина Румунії українського походження Станіслава Карпюка.

Розслідування BBC та організації Hope not Hate виявило, що за підпалами стояла Росія.

Згідно з висновками розслідування, користувач під ініціалами EL завербував Лавриновича та Карпюка за гроші через телеграм.

За даними учасників розслідування, цим користувачем міг бути російський дипломат Євген Люкшин, який дистанційно організував масштабну кампанію саботажу й провокацій через соцмережі і телеграм.

Згідно з висновками розслідування, EL доручив Лавриновичу нанести ісламофобські графіті на стіни мечеті. Він також брав активну участь в адмініструванні каналу фейкового ультраправого угруповання Direct Action UK. Його створили співробітники російських спецслужб, щоб провокувати акти вандалізму на британських вулицях.

У січні 2025 року, коли Білик намалював графіті у вказаних йому місцях, телеграм-канал Direct Action опублікував їхні фотографії. А через кілька годин після цього EL запостив в українській групі пошуку вакансій у Британії прохання надсилати фотографії цих місць.

Люкшин не відповів на запит BBC щодо коментаря.

Підпис до фото,Білик (у правому нижньому кутку) наносить графіті на мечеті Джамія Масджид у Лейтоні на сході Лондона у січні 2025 року

Вирок Білику оголосять 19 жовтня в магістратському суді Стратфорда.

Головна суперінтендантка поліції Лондона Рона Хант заявила:

“Ми визнаємо, що ці інциденти завдали значних страждань мусульманським громадам у східному Лондоні минулого року й продовжують викликати занепокоєння.

Злочини на ґрунті ненависті до мусульман та ісламофобія абсолютно неприпустимі в Лондоні. Ми сповнені рішучості боротися зі злочинами на ґрунті ненависті, одночасно підтримуючи й заспокоюючи наші громади”, — додала Рона Хант.

У червні цього року Центральний кримінальний суд Лондона засудив Романа Лавриновича та Станіслава Карпюка до семи та двох років ув’язнення відповідно.