Мешканка одного з районів Запоріжжя виявила на власному балконі колонію рукокрилих.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Інше ТВ.

Рятувальники обережно вилучили тварин, помістили їх у картонні коробки з вентиляцією, аби не травмувати, та передали представникам Українського центру реабілітації рукокрилих.

Усі види кажанів в Україні занесені до Червоної книги й потребують охорони, тож завдяки оперативним діям жодна тварина не постраждала.

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