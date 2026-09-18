Хакери, пов’язані з Північною Кореєю, атакували інженерів у понад 100 країнах і регіонах, зокрема у Японії, викравши криптовалютні активи на суму щонайменше 1,7 мільярдів єн (понад 10,9 мільйонів доларів США) і незаконно переказавши кошти до КНДР. Про це повідомляє Kyodo News, пише УНН.

Японська влада заявила, що виявила спосіб, який дозволяє хакерам дистанційно керувати пристроями, що належать прихильникам у Японії, щоб отримувати іноземну валюту.

Ця заява мала на меті виявити та засудити країни або організації, які, як підозрюється, причетні до кібератак, а також попередити їх і стримати від подальших атак. Заяву було зроблено спільно з відповідними органами влади США, Австралії та Німеччини.

За даними японського агентства, хакери, ймовірно, розміщували фальшиві вакансії на сайтах із пошуку роботи та інших ресурсах із грудня 2025 року приблизно до липня цього року.

Унаслідок атак було заражено понад 30 000 пристроїв, якими користувалися ІТ-інженери, що подавали заявки на фальшиві вакансії. Це призвело до викрадення понад 7 000 криптовалютних активів.