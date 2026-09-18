Російські війська різко наростили використання навчальних ракет RM48U для ударів по Україні, що дозволяє ворогу посилювати повітряну кампанію без швидкого виснаження запасів основних ракет. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані українських військових аналітиків, пише Кореспондент.

У липні та на початку серпня RM48U становили понад половину з 228 балістичних і гіперзвукових ракет, запущених Росією по Україні. У липні Москва здійснила 158 таких ударів, 87 із них – ракетами RM48U.

Ці ракети запускаються із російських систем ППО С-400 та летять балістичною траєкторією на високій швидкості. Водночас вони менш потужні й точні, ніж Іскандери. За даними української прокуратури, RM48U у середньому відхиляються від цілі приблизно на 300 метрів, водночас уламки бойової частини можуть розлітатися на значну площу.

Українські слідчі пов’язують використання RM48U з кількома ударами, які призвели до значних втрат серед цивільних. Серед них – удар по залізничній платформі в районі Броварів, де загинули восьмеро осіб.

За даними українських слідчих, характер воронки, уламки металу та пошкодження платформи, дерев і тіл свідчать про використання саме RM48U.

На тлі збільшення використання RM48U кількість запущених Іскандерів у липні скоротилася до 38 із понад 100 у минулому місяці.

За оцінкою аналітика RUSI Сідхарта Каушала, використання RM48U дозволяє Росії економити потужніші ракети, зокрема Іскандери, KN-23 та Циркони, для майбутніх обстрілів.

Разом з тим, Росія нарощує темпи повітряних атак. У перші вісім днів серпня противник здійснив 70 ударів балістичними та гіперзвуковими ракетами, 36 із них – RM48U.

Українські дані також свідчать, що Росія планує збільшити виробництво RM48U більш ніж удвічі – до 480 ракет цього року проти 200 торік.

Тим часом Київ наголошує на потребі додаткових ракет-перехоплювачів Patriot. Нині запаси цих систем, які є єдиною зброєю в українському арсеналі, здатною збивати російські балістичні ракети, майже вичерпані.