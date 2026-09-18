Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція «по гарячих слідах» затримали двох мешканців Львівщини, які вчинили теракт біля адмінбудівлі Стрийського районного ТЦК 17 вересня цього року.

Про це повідомляє УСБУ у Львівській області, передає Інше ТВ.

Як з’ясувало розслідування, фігуранти підкинули саморобний вибуховий пристрій (СВП) на територію військкомату. Унаслідок події постраждав військовослужбовець режимного об’єкту.

Для вчинення теракту його виконавці попередньо узгодили свої дії, а потім на власному авто під’їхали до будівлі районного ТЦК.

В цей момент один із зловмисників викинув саморобну бомбу через вікно автомобіля поблизу парковки військкомату і вони поспіхом залишили місце події.

Згодом під час огляду вибухівки військовослужбовцем ТЦК відбулася детонація СВП, через яку він отримав тяжке поранення.

За даними слідства, затриманими виявилися двоє жителів Миколаївського району Львівської області, віком 48 та 41 рік.

Під час проведення слідчих дій у помешканні одного з фігурантів правоохоронці виявили ще дві одиниці СВП. Вибухові пристрої вилучили та скерували на експертизу.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зокрема ймовірної причетності терористів до співпраці з російськими спецслужбами.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Львівській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва Львівської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Як повідомляло Інше ТВ, 17 вересня на Львівщині до ТЦК підкинули вибухівку, є поранений