У Гуті на Івано-Франківщині відбулося перше пленарне засідання Карпатського саміту. Україна започаткувала Карпатську інтеграційну ініціативу для поглиблення співпраці з країнами, що їх об’єднують гори Карпати.

Про це повідомляє Офіс Президента України, передає Інше ТВ.

Разом із Президентом України Володимиром Зеленським у зустрічі взяли участь: Президент Румунії Нікушор Дан, Президент Сербії Александр Вучич, Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, голова Федеральної Ради Австрії Крістіна Шварц-Фукс, перший віцепрезидент сенату Чехії Їржі Драгош та державний секретар Міністерства закордонних справ та європейських питань Словаччини Марек Ешток. Також під час відкриття економічної частини ввечері приєднаються представники Угорщини, буде багато роботи і сьогодні, і завтра з Європейським Союзом.

За пропозицією України учасники заснували Карпатську інтеграційну ініціативу як платформу для координації спільних дій, спрямованих на поглиблення європейської інтеграції.

За підсумками першого Карпатського саміту, що відбувся на Івано-Франківщині, глави держав, урядів та представники України, Австрії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини ухвалили підсумкову декларацію.



Декларація саміту Карпатської інтеграційної ініціативи

Ми, глави держав та урядів і представники Республіки Австрія, Республіки Польща, Румунії, Республіки Сербія, Словацької Республіки та України, учасники саміту Карпатської інтеграційної ініціативи,

спираючись на цілі та принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, а також цілі та принципи установчих договорів Європейського Союзу, зокрема політики згуртованості;

підкреслюючи нашу відданість поглибленню співпраці на всіх рівнях задля забезпечення довгострокової безпеки та стабільності у Європі, зокрема шляхом підтримки стабільності, посилення демократичної стійкості, належного врядування та верховенства права, включно з повагою до всіх прав людини, а також заохочення відновлення та сталого розвитку Карпатського регіону;

підкреслюючи, що безпека, стабільність і розвиток Карпатського регіону є невід’ємною складовою безпеки, стійкості та процвітання Європейської спільноти;

визнаючи стратегічне значення Карпатського регіону як унікального геополітичного, економічного, логістичного та природного простору в об’єднаній Європі, що пов’язує наші країни та створює унікальні можливості для розвитку регіонального й транскордонного співробітництва;

базуючись на досвіді багаторічної співпраці країн поясу Карпат у межах Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, Єврорегіону «Карпати», програм транскордонного, транснаціонального та міжрегіонального співробітництва, зокрема програм Європейського Союзу Interreg та Interreg NEXT та інших регіональних форматів співробітництва, таких як Ініціатива трьох морів;

визначаючи Карпатський регіон як цілісний європейський регіон – єдиний географічний простір, що охоплює території кількох країн, пов’язаних спільними економічними та соціальними реаліями, особливою екологічною вразливістю, етнокультурним розмаїттям, багатою матеріальною та нематеріальною культурною спадщиною, що потребує збереження, відновлення та спільної популяризації, і взаємозалежними викликами, які вимагають скоординованих транскордонних рішень на загальноєвропейському рівні;

ураховуючи Висновки Ради Європейського Союзу щодо впровадження макрорегіональних стратегій, які визнають важливу роль стратегій у посиленні співробітництва, довіри, готовності та стійкості, особливо в умовах сучасних геополітичних та екологічних викликів, а також їхній внесок у політику розширення шляхом сприяння країнам-кандидатам у підготовці до вступу та узгодженні з ключовими політиками ЄС;

беручи до уваги досвід успішної реалізації макрорегіональних стратегій Європейського Союзу для Балтійського, Дунайського, Адріатично-Іонічного та Альпійського регіонів та їхній внесок у зміцнення територіальної згуртованості, економічного розвитку й транскордонної співпраці;

ураховуючи необхідність забезпечення взаємодоповнюваності зі Стратегією ЄС для Дунайського регіону, яка охоплює майже всі Карпатські гори та передбачає окремий вимір співробітництва, присвячений гірським районам;

усвідомлюючи, що Карпатський макрорегіон може скористатися можливостями, які створили спільні європейські політики, ефективно реагуючи на наявні транскордонні виклики, забезпечуючи стійкість і сталий розвиток громад і регіонів, а також реалізуючи масштабний економічний потенціал країн поясу Карпат;

Висловлюємо готовність:

заснувати Карпатську інтеграційну ініціативу як платформу для координації спільних дій держав, їхніх регіонів і територіальних громад, інституцій Європейського Союзу та інших міжнародних партнерів, спрямовану на поглиблення європейської інтеграції;

забезпечувати функціонування в межах Карпатської інтеграційної ініціативи механізму взаємодії між державами Карпатського регіону, інституціями Європейського Союзу та іншими зацікавленими партнерами на різних рівнях, зокрема шляхом щорічного проведення самітів та інших заходів у межах цієї ініціативи;

розвивати, консолідувати та забезпечувати синергію з наявними карпатськими механізмами, створеними чинними програмами Interreg, Карпатським єврорегіоном та Карпатською конвенцією, а також іншими взаємодоповнювальними відповідними форматами регіонального співробітництва, такими як Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону та Ініціатива трьох морів;

спрямовувати спільні зусилля в межах Карпатської інтеграційної ініціативи для зміцнення добросусідських відносин, транскордонного співробітництва, економічної взаємопов’язаності, безпеки та сталого розвитку Карпатського регіону як частини спільного Європейського простору;

сприяти впровадженню Карпатської інтеграційної ініціативи як одного з інструментів підтримки країн-кандидатів у імплементації права ЄС та їхньої участі в поступовій інтеграції;

підтримувати подальший практичний розвиток Карпатської інтеграційної ініціативи з метою повної реалізації її значного потенціалу у загальноєвропейському вимірі та розглянути ініціативу стосовно розроблення Макрорегіональної стратегії Європейського Союзу для Карпатського регіону (EUSCARP), яка ґрунтуватиметься на Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону;

підтримувати на різних адміністративних рівнях ініціативи та проєкти, що об’єднують органи місцевої та центральної влади, громадянське суспільство, молодіжні та дитячі організації, бізнес-спільноту й академічне середовище, у формуванні порядку денного Карпатського макрорегіону відповідно до принципу «знизу вгору»;

активно використовувати наявні інструменти транскордонного та регіонального співробітництва Європейського Союзу, зокрема програми Interreg, Interreg Next, для поглиблення інтеграції країн Карпатського регіону, реалізації спільних транскордонних і регіональних проєктів, які підтримують розвиток карпатських регіонів та місцевих громад;

підтримувати укладення регіонами – учасниками Карпатської інтеграційної ініціативи нових міжрегіональних угод про партнерство й співпрацю, зокрема з використанням інструменту Європейських об’єднань територіального співробітництва (ЄОТС);

підвищувати енергетичну стійкість країн-учасниць через скоординований розвиток електричної, теплової та газової інфраструктури, враховуючи активне впровадження розподіленої генерації, відновлюваних джерел енергії, енергоефективності та накопичення енергії;

сприяти відновленню та модернізації критичної інфраструктури з урахуванням принципів стійкості, безпеки та адаптивності до довготривалих загроз, зокрема шляхом залучення інвестицій у розвиток енергетичних об’єктів, будівництва нових генерувальних потужностей, установок зберігання енергії та мережевої інфраструктури;

забезпечувати узгодження цілей розвитку Карпатського макрорегіону з ключовими ініціативами ЄС у сфері сталого розвитку, приділяючи особливу увагу імплементації Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, захисту унікального біорізноманіття Карпат, а також збереженню культурних ландшафтів, традиційного способу життя гірських громад і пов’язаних із ними елементів нематеріальної культурної спадщини, циркулярній економіці, протидії транскордонному екологічному забрудненню та управлінню кліматичними ризиками, включно із запобіганням руйнівним паводкам;

підтримувати формування безпечного середовища на місцевому рівні шляхом розбудови ефективної системи цивільного захисту, підвищення готовності територіальних громад до реагування на надзвичайні ситуації;

сприяти реалізації спільних інфраструктурних проєктів, спрямованих на інтеграцію транспортної та логістичної інфраструктури Карпатського регіону до європейської транспортної мережі, модернізацію прикордонної інфраструктури та розвиток сучасних транспортних коридорів;

просувати туристичні можливості Карпатського регіону, розвиток сталого культурного туризму, популяризацію природної, історичної та культурної спадщини Карпатського регіону, створення спільних культурно-туристичних маршрутів, а також підтримку локальних культурних ініціатив і традиційних ремесел;

підтримувати розвиток креативних індустрій у Карпатському регіоні як чинника економічної стійкості, зайнятості та збереження локальної ідентичності громад;

заохочувати обмін досвідом і найкращими практиками між країнами регіону у сфері ветеранської політики та підтримки ветеранів, а також поглиблювати співпрацю на різних рівнях з метою сприяння соціальній, професійній та громадській реінтеграції українських ветеранів.

Ми, учасники саміту, підтверджуємо важливість розширення як вагомого внеску в мир, безпеку, стабільність і процвітання Європи. Необхідно зберігати ефективний, заснований на заслугах та надійний процес розширення. Карпатська ініціатива може стати інструментом підтримки поступової інтеграції країн-кандидатів на їхньому шляху до членства в ЄС.

Ми працюватимемо для забезпечення сталого розвитку та реалізації економічного потенціалу Карпатського регіону, а також подолання наявних і майбутніх спільних викликів у різних сферах взаємної зацікавленості.

Ми переконані, що успішна імплементація Карпатської інтеграційної ініціативи слугуватиме зміцненню стабільності та стійкості країн регіону й стане додатковим важливим внеском у спільні зусилля із забезпечення довготривалого миру на Європейському континенті.

Як повідомляло Інше ТВ, Карпати – місце сили, економічне зростання тут може бути вдвічі швидшим, ніж у середньому по ЄС, – Зеленський (ВІДЕО)