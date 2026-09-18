Найближчої сесії на розгляд депутатів міської ради буде винесено рішення про затвердження Наглядової ради КП “Миколаївелектротранс”.

До складу увійшли 3 переможниці відкритого конкурсу та два представника власника (міста).

Про це повідомляють у Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Кандидатами у представники міста є:

Дмитро Паробок — перший заступник Голови правління ПрАТ НАК “Надра України”, магістр транспортних технологій і права з понад 10-річним досвідом на керівних посадах в АТ «Укрзалізниця», ДГП «Укргеофізика» та інших. Має великий досвід у фінансово-економічному та адміністративному управлінні, бюджетуванні й формуванні цінової політики, оптимізації операційних процесів, антикризовому управлінні, впровадженні системи управління якістю за стандартом ISO 9001:2015, організації державних закупівель, розвитку публічно-приватного партнерства та залученні міжнародних інвесторів.



Володимир Тарасюк — кандидат технічних наук, викладач КНУБА та експерт з транспортного планування. Керівник проектів консалтингової компанії “ПроМобільність”. Має значний практичний досвід у транспортному моделюванні, реформуванні маршрутних мереж та оцінці роботи транспортних КП. Працював з багатьма містами України та світу та транспортними комунальними підприємствами.

Дмитро брав участь у відритому конкурсі на посади незалежних членів, отримав 81 бал, зайняв 5 місце і був одним з тих, кого комісія окремо рекомендувала як сильного кандидата. Володимир має виключну фахову компетенцію в сфері міської мобільності. Двох представників власника було обрано таким чином з метою сформувати професійний та збалансований склад ради, у якому компетенції, досвід і експертиза кожного з членів взаємно доповнюють та підсилюють один одного. Такий підхід дозволяє сформувати сильну команду, здатну забезпечити комплексний погляд на стратегічні питання, ефективний контроль та прийняття виважених управлінських рішень.



Раніше на конкурсній основі обрали незалежних членів до Наглядової ради КП «Миколаївелектротранс»:



Вікторія Огриза — юрист з понад 25-річним досвідом у корпоративному праві, входить до виконавчої ради ТОВ «Сандора» (PepsiCo Ukraine). Спеціалізується на комплаєнсі, антикорупційних програмах та кризовому менеджменті.



Мар’яна Яшна — фахівець з понад 16-річним досвідом у внутрішньому аудиті, яка очолювала аудит понад 25 підприємств у Групі ТАС. Спеціалізується на контрольно-ревізійній діяльності, стандартизації закупівельних процесів та Lean-управлінні.



Надія Васильєва — магістр економіки та Executive MBA з понад 20-річним досвідом у цифровій трансформації, яка обіймала керівні посади в Kyivstar, Microsoft та ДК «Укроборонпром». Спеціалізується на цифровізації публічного сектору, впровадженні AI/ML та управлінні в умовах кризи.

Реформа корпоративного врядування в Миколаєві впроваджується за сталої підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС.

Як повідомляло Інше ТВ, 27 березня розпочався процес прийому заявок на посади трьох незалежних членів наглядової ради КП «Миколаївелектротранс», який мав завершитися 20 квітня. Потім конкурс було продовжено до 1 травня.