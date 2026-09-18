На виконання доручення Прем’єр-міністра України розпочато перевірки організації харчування у школах міста Миколаєва.

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Основна мета перевірок — оцінити дотримання вимог санітарного законодавства та законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, а також забезпечити належні та безпечні умови харчування дітей.

Фахівці оцінюють санітарно-гігієнічний стан харчоблоків, умови зберігання та дотримання температурних режимів харчових продуктів, організацію технологічних процесів, дотримання правил особистої гігієни персоналом, організацію питного режиму, відповідність фактичного харчування затвердженому меню та інші питання, що безпосередньо впливають на безпечність і якість харчування школярів.

Важливою складовою перевірок є лабораторний контроль. Зокрема, проводиться відбір проб питної води для дослідження її якості та безпечності, готових страв — для визначення енергетичної цінності (калорійності), а також змивів з обладнання, інвентарю, посуду, робочих поверхонь та рук персоналу харчоблоків — для проведення бактеріологічних досліджень.

Перевірками планується охопити всі заклади загальної середньої освіти, які організовують освітній процес в очному та змішаному форматах.

За результатами проведених заходів особлива увага приділятиметься оперативному усуненню виявлених порушень і недоліків та вжиттю необхідних заходів для забезпечення дітей безпечним, якісним і повноцінним харчуванням.

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